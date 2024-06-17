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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морозов продлит контракт со «Спартаком» на 2 года (Артур Хайруллин)

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. «Нападающий Иван Морозов остается в «Спартаке» еще на два года», – написал Хайруллин.

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