В уральском городке фейерверк стал причиной пожара в новогоднюю ночь

За час до Нового года в Полевском загорелось административное здание.В городе Полевском Свердловской области неудачно запущенный фейерверк стал причиной пожара в помещении административного здания на улице Карла Маркса, сообщили представители МЧС региона в официальном telegram-канале.
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