Утром в пятницу на 1386-м километре федеральной автодороги Р-258 «Сибирь» вблизи поселка Шумский Нижнеудинского района произошло столкновение трех большегрузных автомобилей, в результате которого погиб водитель «Камаза».
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