В Белом доме возмутились из-за поста Маска о покушении на Байдена

Белый дом обвинил миллиардера Илона Маска в безответственности за публикацию комментария в соцсети Х, в котором он выразил удивление, что никто до сих пор не совершил покушение на Байдена и вице-президента Камалу Харрис на фоне срыва второго покушения на бывшего лидера США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.