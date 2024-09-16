Политика как он...
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Политика как она есть

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В Белом доме возмутились из-за поста Маска о покушении на Байдена

В Белом доме возмутились из-за поста Маска о покушении на Байдена

Белый дом обвинил миллиардера Илона Маска в безответственности за публикацию комментария в соцсети Х, в котором он выразил удивление, что никто до сих пор не совершил покушение на Байдена и вице-президента Камалу Харрис на фоне срыва второго покушения на бывшего лидера США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

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