📌 Как украинская культура уживается с русской в наше время в Крыму На Украине уничтожили сотни памятников, переименовали тысячи улиц, переулков, площадей и населённых пунктов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📌 Как украинская культура уживается с русской в наше время в Крыму На Украине уничтожили сотни памятников, переименовали тысячи улиц, переулков, площадей и населённых пунктов.