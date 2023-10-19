Где смотреть ЦСКА – Локомотив, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 19 октября

В четверг, 19 октября, сыграют ЦСКА и Локомотив в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги. Смотри хоккей абсолютно бесплатно с бонусом до 7000 рублей по ссылке! Игра пройдет на стадионе «ЦСКА-Арена».