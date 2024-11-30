Стало известно, потеря какого города вызовет катастрофу на Украине

МОСКВА, 30 ноября, ФедералПресс. Потеря шахты в Покровске, являющейся единственным источником стратегически важного для металлургии коксующегося угля, грозит катастрофическим снижением производства стали на Украине, что может обернуться серьезным ударом по всей экономике страны.