Стало известно, потеря какого города вызовет катастрофу на Украине

МОСКВА, 30 ноября, ФедералПресс. Потеря шахты в Покровске, являющейся единственным источником стратегически важного для металлургии коксующегося угля, грозит катастрофическим снижением производства стали на Украине, что может обернуться серьезным ударом по всей экономике страны.
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