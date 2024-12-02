PEPE: Две причины роста мемкоина на 200%

Криптовалюта Pepe продолжает привлекать внимание инвесторов, несмотря на недавнюю коррекцию. Значительный объем мемкоинов был выкуплен с бирж, что может свидетельствовать о накоплении токена крупными игроками.
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