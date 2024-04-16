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Овечкин против «Бостона»: 2-й подряд матч без очков, 1 бросок в створ и 2 промаха по пустым воротам за 18:00

Овечкин против «Бостона»: 2-й подряд матч без очков, 1 бросок в створ и 2 промаха по пустым воротам за 18:00

«Вашингтон» обыграл «Брюинс» (2:0) в регулярном чемпионате НХЛ и сохранил место в зоне плей-офф перед заключительными играми.

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