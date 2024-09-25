Способствующее развитию рака вещество нашли в семечках в Петербурге

В продающихся на прилавках в Санкт-Петербурге семенах подсолнечника обнаружили кадмий. Это очень опасное вещество, которое вызывает проблемы со здоровьем, в том числе онкологию, сообщили в «Общественном контроле».
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