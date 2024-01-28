ВС РФ применили против ВСУ под Артемовском переделанный корабельный бомбомет

В зоне СВО на Артемовском направлении российские артиллеристы добровольческого штурмового корпуса «Север-V» Южной группировки применили против украинских боевиков советскую противолодочную установку РБУ-6000 калибра 213 миллиметров.
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