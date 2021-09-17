Светлана Малькова добилась первых алиментов от мужа Анастасии Макеевой

Муж актрисы Анастасии Макеевой перечислил детям от первого брака первые алименты. Мужчина задолжал крупную сумму, по решению суда он должен выплачивать чуть больше 50 тысяч рублей ежемесячно, в итоге за полгода накопилось более 300 тысяч рублей.