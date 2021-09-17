Комсомольская правда

103 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником или асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    мошенник и брехун и полное ничтожество. ему даже отвечать западло. .Илон Маск приглас...

Светлана Малькова добилась первых алиментов от мужа Анастасии Макеевой

Светлана Малькова добилась первых алиментов от мужа Анастасии Макеевой

Муж актрисы Анастасии Макеевой перечислил детям от первого брака первые алименты. Мужчина задолжал крупную сумму, по решению суда он должен выплачивать чуть больше 50 тысяч рублей ежемесячно, в итоге за полгода накопилось более 300 тысяч рублей.

Вернуться к статье
Страница канала

Картина дня

наверх