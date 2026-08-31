В древнем Мемфисе археологи обнаружили остатки античной винодельни

Министерство туризма и древностей Египта сообщило, что при раскопках возле храма богини Сехмет в Мит-Рахине (древний Мемфис) археологи обнаружили сооружение для производства вина.
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