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Появились первые подробности мощного землетрясения в Непале: множество погибших

Десятки человек погибли в результате мощного землетрясения в Непале. По последним данным, в результате подземных толчков в Джаджаркоте в провинции Карнали примерно в 300 милях к западу от Катманду погибло по меньшей мере 128 человек и были разрушены дома.

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