Найден второй участник гонок автобусов в центре Петрозаводска

Госавтоинспекция установила мужчину, управлявшего автобусом №25 во время инцидента на проспекте Ленина Сотрудники ГИБДД Петрозаводска установили личность второго водителя, участвовавшего в гонках автобусов 1 февраля на проспекте Ленина.
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