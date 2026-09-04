В Ростове-на-Дону вынесли приговор по делу о захвате заложников в СИЗО

Магомед Алханов, обвиняемый по делу о захвате заложников в ростовском СИЗО в 2024 году, в Южном окружном военном суде © Эрик Романенко/ТАСС В Ростове-на-Дону завершился суд над пятью фигурантами, которые пытались сбежать из местного СИЗО №1 в 2024 году.