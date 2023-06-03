Пентагон заявил об опасных маневрах авиации КНР в отношении самолетов

Глава Пентагона Остин: авиация Китая совершает опасные маневры в отношении самолетов США Китай продолжает проводить «вызывающее тревогу» число опасных перехватов самолетов США и их союзников в международном пространстве, заявил глава Пентагона.
Глава Пентагона Остин: авиация Китая совершает опасные маневры в отношении самолетов США Китай продолжает проводить «вызывающее тревогу» число опасных перехватов самолетов США и их союзников в международном пространстве, заявил глава Пентагона.
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