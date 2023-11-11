Нетаньяху: ответственность за судьбу населения Газы лежит исключительно на ХАМАС

Марина Петрова Нетаньяху действует абсолютно по-еврейски, сваливает всю свою вину на других, как всегда делали евреи, всю жизнь они плакались, как страдальцы. А оказалось, что многие злодеяния выполнены именно их руками. Они признались, что на фестивале многие люди были расстреляны их пилотом. Подлая нация.

ct cto talykova У сильного всегда бессильный виноват!! И ещё слова из басни: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать" Нет у них ни чести ни совести.