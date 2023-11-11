Ответственность за судьбу населения сектора Газа лежит исключительно на палестинском исламистском движении ХАМАС.
Нетаньяху: ответственность за судьбу населения Газы лежит исключительно на ХАМАС
Комментарии
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Марина Петрова
Нетаньяху действует абсолютно по-еврейски, сваливает всю свою вину на других, как всегда делали евреи, всю жизнь они плакались, как страдальцы. А оказалось, что многие злодеяния выполнены именно их руками. Они признались, что на фестивале многие люди были расстреляны их пилотом. Подлая нация.
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7 час.
ct
cto talykova
У сильного всегда бессильный виноват!! И ещё слова из басни: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать" Нет у них ни чести ни совести.
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3 час.
Дмитрий Бакланов
Врачи-евреи проводили медицинские опыты в концлагерях, а уж додуматься до абажуров из еврейской кожи может только еврей... И величайшее получение прибыли из ничего - заставить германию заплатить за уничтожение евреев евреями...
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3 час.
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