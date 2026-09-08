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Пора браться за "пианиста": на Украине зовут протестовать и ждут ареста Зеленского

Пора браться за "пианиста": на Украине зовут протестовать и ждут ареста Зеленского

На Украине обсуждают, ответит ли "зеленая" власть за все содеянное. И уже предметно рассуждают о том, как заставить ее держать ответ.

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