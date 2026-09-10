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Новости Брянска

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СКР расследует обстрелы Брянской области, ранены семь человек

СКР расследует обстрелы Брянской области, ранены семь человек

В результате обстрелов, которые расследует СК России, в Брянской области ранены семь мирных жителей. В других регионах РФ число пострадавших и погибших также растет.

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