ВКС России качественно изменили подход к нанесению ударов по украинской территории с 27 августа, итого – пошёл 16-й день масштабных ударов по Украине и в первую очередь – по Киеву.
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Не давать продыха бандеровской СРАНИ!!! Пока не сдохнет! ВСЯ!!, орущая "херроямславу"!
Взялись за киев это хорошо, но не нужно забывать что автодорожные и железнодорожные мосты, поромные переправы через Дунай продолжают функционировать в полной мере. Резко поднялся объем транзита из Румынии на уркиану через молдавские переходы.
Разве не проще уничтожать грузы до того как они попали на склады или ЛБС?
Например на уркаинской стороне паромной переправы вчера стояло около ста(100!!!) большегрузных фур, то есть не менее 4000 тонн груза. Еще более 50 стояли в очереди на румынской стороне готовые к переправе.
Или есть те кто верит в то что в этих фурах кружевные труселя?
Может Герани туда не дотягиваются?
Ну таки по ТТХ вполне себе дотягиваются, не говоря уже об Искандерах и прочей баллистике...
Из ТТХ Герани-4/5:
- Масса боевой части (БЧ): стандартная — 50-90 кг; в термобарическом исполнении — до 90 кг..
- Крейсерская скорость: 450–600 км/ч (по другим оценкам, до 800 км/ч).
- Дальность полета: до 850–1000 км.
И это не говоря о десятках судов сухогрузов стоящих на уркаинской стороне под разгрузкой вдоль Дуная. Их разгружают и даже не делают вид что прячут!
Водители фур хоть ЕСовские, хоть какие, должны понять что перевозя военные грузы, вне зависимости от того знают они об этом или нет, становятся законными целями для военных ударов!
Если верить сводкам МО РФ, на уркаине почти не осталось тягового состава для жд.
Должны исчезнуть и фуры - как на дорогах, так и на перевалочных пунктах! Желательно вместе с перевалочными пунктами...
Вот тогда и уменьшится поток БПЛА в небе над Россией!
Любой вид грузового транспорта должен стать законной целью для Гераней и прочего огородно-цветочного инструменария!
нет врагов, есть заблуждающиеся и оболваненные
по вам будут "бить, бить и ещё раз бить"- вы врага запомните в лицо?! во и славяне там запомнят
Бить,бить и ещё раз бить!!!!!