Спайка власти и бизнеса Павловского Посада: бюджетный пирог Тикунова и Семенова

В Павлово-Посадском городском округе Подмосковья новая неоднозначная история, где оказался замешан бизнес, ранее принадлежавший главе совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Роману Тикунову.
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