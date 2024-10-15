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Спайка власти и бизнеса Павловского Посада: бюджетный пирог Тикунова и Семенова

Спайка власти и бизнеса Павловского Посада: бюджетный пирог Тикунова и Семенова

В Павлово-Посадском городском округе Подмосковья новая неоднозначная история, где оказался замешан бизнес, ранее принадлежавший главе совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Роману Тикунову.

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