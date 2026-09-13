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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Ювентуса» впервые в истории нет ни одного итальянца в поле в матче Серии А

« Ювентус » установил клубный антирекорд по количеству итальянских футболистов. В стартовый состав на игру Серии А против « Сассуоло » главный тренер Лучано Спаллетти не включил ни одного полевого игрока из Италии .

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