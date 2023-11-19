Граждане Украины не стремятся сражаться за свою страну, вместо этого они лишь желают её покинуть. Такую точку зрения озвучил политический обозреватель Моника Шоуолтер в материале для консервативного американского журнала American Thinker.
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