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Apple TV sends ‘definitely not cursed’ Widow’s Bay billboard around Cape Cod

Apple TV has celebrated Widow’s Bay winning a record 14 Emmys by sending a floating billboard into the waters around Cape Cod, extending the horror-comedy’s fictional tourism campaign into the real New England coastline.

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