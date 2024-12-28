ЕЦБ может отложить снижение ставки, если реализуются инфляционные риски

Европейский центральный банк может рассмотреть возможность более длительного ожидания перед следующим снижением ставки, если реализуются инфляционные риски, связанные с ценами на энергоносители или более сильным обесцениванием евро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)