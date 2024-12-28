Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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ЕЦБ может отложить снижение ставки, если реализуются инфляционные риски

Европейский центральный банк может рассмотреть возможность более длительного ожидания перед следующим снижением ставки, если реализуются инфляционные риски, связанные с ценами на энергоносители или более сильным обесцениванием евро.

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