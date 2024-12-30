Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Александр Русанов
    Автор, а хреновато ты знаешь российский народ, историю не знаешь.Сопли распускаешь, а вывода своего не делаешь, это ч...На войне погибают...
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На войне погибают самые хорошие люди. Цвет нации. Они первыми встают в атаку, они последними оставляют позиции под натиском врага. Самые мотивированные и самые подготовленные

На войне погибают самые хорошие люди. Цвет нации. Они первыми встают в атаку, они последними оставляют позиции под натиском врага. Самые мотивированные и самые подготовленные

Не хочу показаться занудой, но всё же вернусь к теме "человек на войне".   Ведь война, будучи уродливым проявлением и спутником человечества на протяжении всей его истории, всё же дает нам возможность рассмотреть друг друга, понять, кто есть кто и на что способен.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Шо, шо....Шо их предки были скотами...
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3 час.
оя
олег яковук
А это хорошо или плохо в вашем понимании вы не раскрыли суть вашего коментария
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2 час.
АР
Александр Русанов
Автор, а хреновато ты знаешь российский народ, историю не знаешь.Сопли распускаешь, а вывода своего не делаешь, это что панихида по героям, по живущим россиянам.Ты хоть понимаешь, что мерзость написал - нет не понимаешь и наверно ни когда не поймешь, осталось одно пойти и застрелиться
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11 мин.

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