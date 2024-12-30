На войне погибают самые хорошие люди. Цвет нации. Они первыми встают в атаку, они последними оставляют позиции под натиском врага. Самые мотивированные и самые подготовленные

Не хочу показаться занудой, но всё же вернусь к теме "человек на войне". Ведь война, будучи уродливым проявлением и спутником человечества на протяжении всей его истории, всё же дает нам возможность рассмотреть друг друга, понять, кто есть кто и на что способен.