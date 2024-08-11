Бойцы армии РФ захватили в плен несколько военнослужащих 65-й бригады ВСУ в ЛНР

Штурмовики 20-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" захватили в плен несколько военнослужащих 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев на территории Луганской народной республики (ЛНР).
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