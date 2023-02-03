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Джонсон признал, что соратники отговаривали его от поставок NLAW Киеву

Джонсон признал, что соратники отговаривали его от поставок NLAW Киеву

Global Look Press/President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что ряд его советников и членов правительства выступали против поставок Украине противотанковых ракетных комплексов NLAW.

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