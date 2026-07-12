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«Мы знали, что наш Вини станет лучшим в мире». «Фламенго» и «Реал» поздравили Винисиуса с 26-летием

«Фламенго» и «Реал» поздравили Винисиуса Жуниора с днем рождения. 12 июля бразильскому вингеру исполнилось 26 лет.

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