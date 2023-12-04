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В АТОР подсчитали стоимость отдыха на Новый год в Подмосковье

В АТОР подсчитали стоимость отдыха на Новый год в Подмосковье

Стоимость поездки в Московскую область на новогодних праздниках для семьи с двумя детьми в среднем составит 50 тысяч рублей, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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