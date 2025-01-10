Франко Колапинто: Пришло время для новой главы карьеры

AlpineАргентинский пилот Франко Колапинто, как и сообщали слухи, стал гонщиком Alpine. Французский коллектив подписал с юниором Williams многолетний контракт, в рамках которого в 2025 году спортсмен будет резервным и тест-пилотом команды, а также станет работать на симуляторе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии