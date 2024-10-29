В День автомобилиста юным северянам рассказали о важности соблюдения ПДД

27 октября компания «РН-Северо-Запад» (входит в НК «Роснефть») организовала познавательный квест. Во Дворце детского и юношеского творчества Архангельска встретились дети участников программы лояльности «Семейная команда» сети АЗС «Роснефть», юные северяне, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из многодетных и малоимущих семей, и воспитанники центра «Лучик».
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