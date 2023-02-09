"Отношение дальневосточных губернаторов к науке меняется в лучшую сторону"

Подведению научных итогов 2022 года был посвящен круглый стол "Научный потенциал Тихоокеанской России: люди, идеи, результаты" (12+), который прошел во вторник, 7 февраля, во Владивостоке, продолжив серию дискуссионных мероприятий (12+), организованных Приморским отделением Союза журналистов России, Дальневосточным отделением РАН и Правительством Приморского края в рамках работы Дискуссионного клуба "Тихоокеанская Россия" (18+).