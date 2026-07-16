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Овчинский сообщил, что с начала года в Москве оформлено свыше 2,5 тыс. цифровых паспортов объектов строительства

Овчинский сообщил, что с начала года в Москве оформлено свыше 2,5 тыс. цифровых паспортов объектов строительства

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что с начала 2026 года в Москве оформлено более 2,5 тыс .

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