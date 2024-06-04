Авиадебошир сорвал рейс из Москвы до Новосбирска

Дебошира пришлось снять с рейса Москва — Новосибирск авиакомпании S7 Airlines. Пассажир нарушал правила безопасности во время нахождения в салоне самолета, сообщила РИА «Новости» пресс-служба перевозчика.
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