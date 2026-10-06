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Россияне возмущаются из-за счетов за "воду для домашних животных"

Россияне возмущаются из-за счетов за "воду для домашних животных"

Их получают даже те, у кого нет питомцев Жители Набережных Челнов массово обнаружили в сентябрьских квитанциях от "Татэнергосбыта" новую строку — "вода для домашних животных".

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