Передача Малкина помогла «Питтсбургу» победить в важном матче с «Детройтом»

«Питтсбург» забросил шесть шайб в ворота «Детройта». В ночь на 18 марта в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Детройт Ред Уингз».
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