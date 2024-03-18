Передача Малкина помогла «Питтсбургу» победить в важном матче с «Детройтом»

«Питтсбург» забросил шесть шайб в ворота «Детройта». В ночь на 18 марта в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Детройт Ред Уингз».