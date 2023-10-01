Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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На ближайшие 45 дней дополнительного финансирования укронацистов со стороны США не ожидается. Палата представителей приняла соответствующий законопроект

На ближайшие 45 дней дополнительного финансирования укронацистов со стороны США не ожидается. Палата представителей приняла соответствующий законопроект

basil10   В качестве ключевого шага во избежание закрытия правительства Палата представителей приняла 45-​дневную резолюцию о краткосрочных расходах, которая включает помощь при стихийных бедствиях, но не дополнительное финансирование для Украины или безопасности границ.

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