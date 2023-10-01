На ближайшие 45 дней дополнительного финансирования укронацистов со стороны США не ожидается. Палата представителей приняла соответствующий законопроект

basil10 В качестве ключевого шага во избежание закрытия правительства Палата представителей приняла 45-дневную резолюцию о краткосрочных расходах, которая включает помощь при стихийных бедствиях, но не дополнительное финансирование для Украины или безопасности границ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии