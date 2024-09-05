Фото: Олег Рукавицын, Царьград У мигрантов из Средней Азии появились серьёзные конкуренты. Неужели "восточная сказка" в России закончилась? О преимуществах найма рабочих из КНДР рассказали эксперты.
"Восточная сказка" в России закончилась? У мигрантов из Средней Азии появились конкуренты
Комментарии
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Тамара Елисеева
Может это действительно так и есть?
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11 час.
v
vasyn
Объясните это руководству страны — замучаетесь.
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9 час.
Игорь Кузнецов
Относительно залога для возможной оплаты депортации - это нужно ввести. А вот оплату "нахождения в местах лишения свободы" в случае совершения преступления - об этом нужно думать. Если работодателю нужно будет выполнять функции надсмотрщика - он просто переведёт "поселенцев" на казарменное положение за "колючей проволокой".
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2 час.
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