Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 641 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Онегин
    Вячеслав Дегтярев написал: "ЭТО ОЧЕРЕДНОЙ ПИАР ПЕРЕД ВЫБОРАМИ"-прямо в точку. Но если приезжие не работают,то на что ...Сергей Миронов: 9...
  • Алексей Тан
    А на ОДНОМ Тихоокеанском острове... аборигены, ВООБЩЕ.. соорудили КАПИЩЕ в виде самолёта и молились ему... чтоб он ВН...В Тбилиси установ...
  • Наталия Корзун
    Тварь продажная. Мерзкая до тошноты"Курск"? "Белгоро...

"Восточная сказка" в России закончилась? У мигрантов из Средней Азии появились конкуренты

"Восточная сказка" в России закончилась? У мигрантов из Средней Азии появились конкуренты

Фото: Олег Рукавицын, Царьград У мигрантов из Средней Азии появились серьёзные конкуренты. Неужели "восточная сказка" в России закончилась? О преимуществах найма рабочих из КНДР рассказали эксперты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Тамара Елисеева
Может это действительно так и есть?
Ответить
11 час.
v
vasyn
Объясните это руководству страны — замучаетесь.
Ответить
9 час.
Игорь Кузнецов
Относительно залога для возможной оплаты депортации - это нужно ввести. А вот оплату &quot;нахождения в местах лишения свободы&quot; в случае совершения преступления - об этом нужно думать. Если работодателю нужно будет выполнять функции надсмотрщика - он просто переведёт &quot;поселенцев&quot; на казарменное положение за &quot;колючей проволокой&quot;.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх