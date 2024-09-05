"Восточная сказка" в России закончилась? У мигрантов из Средней Азии появились конкуренты

Может это действительно так и есть?

Игорь Кузнецов

Относительно залога для возможной оплаты депортации - это нужно ввести. А вот оплату "нахождения в местах лишения свободы" в случае совершения преступления - об этом нужно думать. Если работодателю нужно будет выполнять функции надсмотрщика - он просто переведёт "поселенцев" на казарменное положение за "колючей проволокой".