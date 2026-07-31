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В Ступине поздравили с днем рождения сыновей погибшего участника СВО

В Ступине поздравили с днем рождения сыновей погибшего участника СВО

СТУПИНО, 31 июля, ФедералПресс. Заместитель главы городского округа Ступино Елена Генералова поздравила с днем рождения Владимира и Ярослава Лимаровых – сыновей погибшего участника специальной военной операции Александра Лимарова.

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