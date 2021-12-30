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Король СА: королевство обеспокоено «нежеланием Ирана сотрудничать»

Король СА: королевство обеспокоено «нежеланием Ирана сотрудничать»

Саудовская Аравия обеспокоена отсутствием сотрудничества Ирана с международным сообществом по вопросам его ядерной программы и разработки баллистических ракет, заявил король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз 29 декабря, сообщает Reuters.

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