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Лучше задуматься. Договор с КНДР подписан для важной цели. В МИД России обратились к странам, проповедующим агрессивную внешнюю политику

Лучше задуматься. Договор с КНДР подписан для важной цели. В МИД России обратились к странам, проповедующим агрессивную внешнюю политику

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений© РИА Новости / Кристина Кормилицына Договор между Россией и КНДР является предупреждением для стран, планирующих решить проблемы региона военным путем, договор не направлен против Южной Кореи или третьих стран, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью РИА Новости.

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