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Исследование: большинство туристов выбирают отели 4-5 звезд

Исследование: большинство туристов выбирают отели 4-5 звезд

Порядка 55% россиян, бронирующих гостиницы, останавливаются в отелях категории четыре и пять звезд. Половина опрошенных (51%), которые бронировали локации любых категорий, узнавали о предложениях отелей и скидках на бронирование от родственников, коллег и друзей, а 35% — из рекламы на классифайдах и маркетплейсах.

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