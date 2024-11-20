Исследование: большинство туристов выбирают отели 4-5 звезд

Порядка 55% россиян, бронирующих гостиницы, останавливаются в отелях категории четыре и пять звезд. Половина опрошенных (51%), которые бронировали локации любых категорий, узнавали о предложениях отелей и скидках на бронирование от родственников, коллег и друзей, а 35% — из рекламы на классифайдах и маркетплейсах.