Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости ОРВИ на 17,5% за неделю

В России заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 17,5%. Об этом информирует Роспотребнадзор. По данным ведомства, за пятую неделю 2025 года в стране зарегистрировано 761 тысяча случаев острой респираторной вирусной инфекции, что значительно превышает показатели прошлого отчетного периода.
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