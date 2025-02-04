Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости ОРВИ на 17,5% за неделю

В России заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 17,5%. Об этом информирует Роспотребнадзор. По данным ведомства, за пятую неделю 2025 года в стране зарегистрировано 761 тысяча случаев острой респираторной вирусной инфекции, что значительно превышает показатели прошлого отчетного периода.