Обзор квалификации English Open 2024. Третий день

Джо Перри обыграл Джимми Уайта, а Тепчайа Ун-Ну нокаутировал любителя Оливера Сайкса во втором отборочном раунде турнира English Open 2024 в Брентвуде, сообщает WST Тепчайа Ун-Ну (фото: WST)Все Новости и результаты English Open 2024 English Open 2024.
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