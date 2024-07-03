Артиллеристы ликвидировали еще один танк Abrams на авдеевском направлении

По нему ударила самоходная артиллерийская установка 2С19 «Мста-С» Артиллеристы группировки войск «Центр» высокоточным боеприпасом «Краснополь» ликвидировали очередной американский танк Abrams на авдеевском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии