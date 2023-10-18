Сожителей-сатанистов осудят за ритуальные убийства двух человек

t.me/Lshot Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о ритуальных убийствах двух человек парой сатанистов и передала материалы расследования в суд, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
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