Беспредел мигрантов дошёл до критической точки. Трогать нельзя - под защитой власти?

Николай Кочергин

Здесь ты прав. Они только ждут команды: :Фас. Ты узбек-я - узбек (таджик, азербайджанец и т.п.),а это русак-его нужно бить. Со стройбата 70-х годов э то знаю и испытал на своей шкуре. Знаю, что наша полиция палец о палец не ударит в нашу защиту: они даже не помнят, что согласно конституции и присяги (которую они принимали при поступлении на службу в органы МВД), они должны защищать в первую очередь своих граждан и служить России, а не мамону и инородцам.