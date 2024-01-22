Беспредел мигрантов дошёл до критической точки. Трогать нельзя - под защитой власти?

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Комментарии
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В
Василий
Мы, увы, бессильны против Титова и Мансурова, которые лоббируют ввоз мигрантов. поэтому Россия проиграет.
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2 час.
Николай Кочергин
Здесь ты прав. Они только ждут команды: :Фас. Ты узбек-я - узбек (таджик, азербайджанец и т.п.),а это русак-его нужно бить. Со стройбата 70-х годов э то знаю и испытал на своей шкуре. Знаю, что наша полиция палец о палец не ударит в нашу защиту: они даже не помнят, что согласно конституции и присяги (которую они принимали при поступлении на службу в органы МВД), они должны защищать в первую очередь своих граждан и служить России, а не мамону и инородцам.
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2 час.
Олег Гузок
У властей ещё есть время для принятия правильного решения, иначе вспомните &quot;Люберов&quot; и других добрых ребяток, а когда вернутся мужики со СВО, города встанут на уши, этих уже не уболтаешь.
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48 мин.

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