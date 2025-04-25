Маск задумался о переизбрании Трампа в 2032 году

Маск заявил, что избрание Трампа президентом в 2032 году возможно Американский миллиардер и руководитель Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск призвал задуматься о гипотетическом избрании президента США Дональда Трампа на очередной срок в 2032 году.